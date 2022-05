Mosca, Putin fa visita per la prima volta ai soldati russi feriti in Ucraina

Il presidente Putin ha fatto visita per la prima volta ai soldati rimasti feriti nel Donbass durante l’operazione militare speciale in Ucraina.

Nella giornata di mercoledì 25 maggio, il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita presso l’ospedale militare centrale Mandrika di Mosca. In occasione della visita, il leader del Cremlino ha voluto incontrare per la prima volta dall’inizio dell’operazione militare speciale in Ucraina alcuni dei soldati russi rimasti feriti nella guerra.

Al momento del suo arrivo all’ospedale militare di Mosca, il presidente Putin si è presentato dinanzi ai militari indossando un camice bianco.

Durante l’incontro, è stato accompagnato dal ministro della Difesa russo, Serghei Shoigu.

Putin definisce “eroi” i militari che hanno combattuto nel Donbass

Al termine della visita, il presidente Vladimir Putin ha elogiato i militari russi che si sono impegnati nell’operazione militare speciale in Ucraina, definendoli eroi.

Nello specifico, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa russa Tass, i leader del Cremlino ha dichiarato: “Tutti quelli coloro che prendono parte all’operazione militare speciale per difendere il Donbass sono eroi e dovrebbero essere trattati come eroi. Indipendentemente dai premi che avranno o meno i partecipanti alle operazioni militari speciali, si tratta di persone che mettono a rischio la propria salute e la propria vita per il bene delle persone e dei bambini del Donbass, per il bene della Russia.

Sono tutti eroi“.