Motociclista travolge e uccide un uomo e il suo cane: poco dopo muore anche lui

Lo scorso 14 agosto, Fabio Tilotta aveva travolto e ucciso un uomo e il suo cane in moto: qualche giorno dopo anche il motociclista ha perso la vita

Como, motociclista travolge e uccide un uomo e un cane

L’incidente era avvenuto lo scorso 14 agosto, quando il 33enne Fabio Tilotta in sella alla sua moto, aveva travolto e ucciso Renato Maffina (73 anni), e il suo cane, mentre attraversavano la strada. L’uomo e l’animale sono morti sul colpo, mentre Tilotta era stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Il Circolo’ di Varese.

La scomparsa del motociclista: chi era Fabio Tilotta

Nella giornata di ieri, Fabio Tilotta ha perso la vita in ospedale, dopo 4 giorni di lotta tra la vita e la morte in terapia intensiva. L’uomo da qualche anno viveva a Giussano, dopo la scomparsa del padre Vincenzo, che era stato Vigilie e Brigadiere a Mariano Comense. Non è ancora stato definito il giorno del funerale.