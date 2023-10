Italo gestisce 51 treni, collegando 51 città italiane e accogliendo oltre 20 milioni di passeggeri ogni anno. Ora è stato acquisito, per il 50%, da Msc

L’accordo di acquisizione da parte di Gip è stato firmato, ma il completamento è condizionato all’approvazione regolamentare e antitrust.

L’accordo siglato per Italo: 50% di Msc e 50%Gip

Msc ha siglato un accordo per acquisire il 50% di Italo dal fondo americano Gip. L’altro 50% rimarrà di proprietà di Gip, con una governance congiunta con Msc, alcune entità di Allianz Group e fondi gestiti da Allianz Capital Partners, e altri co-investitori. Il completamento dell’operazione è soggetto all’approvazione regolamentare e antitrust. La valutazione totale di Italo supera i 4 miliardi di euro.

Italo, un operatore europeo di treni ad alta velocità, gestisce 51 treni e collega 51 città italiane, servendo oltre 20 milioni di passeggeri all’anno.

Primo gruppo intermodale europeo

Adebayo Ogunlesi, CEO di Global Infrastructure Partners, esprime entusiasmo per la collaborazione con Msc, sottolineando il sostegno alla crescita futura e l’importanza del trasporto ferroviario ad alta velocità per la riduzione delle emissioni e la transizione energetica.

Montezemolo annuncia la creazione del primo gruppo intermodale europeo, combinando treno, nave e autobus per la mobilità integrata, grande motivo di soddisfazione e orgoglio per uno sviluppo in crescita.