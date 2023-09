Muffin alla cannabis in una scuola: 90 bambini in ospedale

In una scuola primaria di Pulamadibogo, vicino a Pretoria, dei bambini hanno accusato seri malori per aver mangiato dei dolci alla cannabis. I venditori sono stati arrestati.

I muffin alla cannabis erano stati acquistati durante la ricreazione, da un venditore ambulante sulla strada della scuola, lo stesso che i carabinieri hanno arrestato per tentato omicidio.

Sono due ragazzi di 19 e 21 anni. Già all’inizio dell’anno un episodio analogo aveva preoccupato le autorità, portandole a maggiori controlli sui venditori ambulanti nei pressi delle scuole.

Secondo la Bbc, che ha riportato la notizia, i giovani studenti hanno acquistato i dolci a base di cannabis all’esterno della scuola. Dopo averli mangiati, durante la ricreazione, 90 di loro si sono sentiti male e così è scattato l’allarme.

Sul posto si sono precipitate le ambulanze per trasportare i bambini negli ospedali di zona. I soldi in questione sono chiamati “Space Cookies” e i venditori che li hanno ceduti ai bambini sono stati identificati dalle forze dell’ordine e tratti in arresto con l’accusa molto pesante di tentato omicidio.

La quantità di sostanza all’interno dei dolci era elevata, tanto che i bambini hanno accusato da subito nausea, vomito, mal di stomaco e mal di testa.

Il bilancio degli intossicati è di 90 bambini, 87 dei quali sono stati dimessi poche ore dopo l’arrivo nelle strutture mediche. Tre studentesse invece rimangono in ospedale per ulteriori cure.