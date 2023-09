Un bambino è morto in un asilo nido di New York per assunto droga

Un bambino è morto in un asilo nido del Bronx, a New York, dopo aver ingerito della droga.

Lui e gli altri bambini della struttura sarebbero entrati in contatto con sostanze tossiche e mentre gli altri sono in ospedale per accertamenti, il piccolo protagonista non ce l’ha fatta ed è morto per arresto cardiaco.

La presenza di droga nella struttura del Bronx

La polizia sta indagando e non si sbilancia troppo sulle cause del decesso. Dai dettagli emersi però sarebbe evidente che a provocare la tragedia sono state delle sostanze stupefacenti.

Ce n’erano molte in un luogo solitamente adibito a qualcosa di ben diverso. L’asilo nido aveva superato recentemente un’ispezione comunale, tuttavia in diversi ambienti gli agenti hanno trovato durante la perquisizione, attrezzature utilizzate proprio per produrre droghe e oppioidi.

Gli altri bambini intossicati

Insieme a Nicholas, la vittima, sono rimasti intossicati altri bambini. In particolare, uno di due anni e una di soli otto mesi, trasportati d’urgenza in ospedale. Un altro ancora, era tornato a casa poco prima dall’asilo ma anche lui ha accusato dei malori ed è stato ricoverato, presumibilmente per le stesse cause.

Secondo i media locali, è stato salvato da un farmaco che viene usato per le overdosi da fentanyl. Ora sarà l’autopsia a dare più risposte sul decesso di Nicholas e ad aiutare gli agenti a far luce su cosa è accaduto in quella scuola.