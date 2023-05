Un bambino di 4 anni ha portato all’asilo un sacchetto di cocaina, con cui ha iniziato a giocare con i compagni. Il fatto è accaduto nel Crotonese e la droga era dello zio.

Bambino di 4 anni porta un sacchetto di cocaina all’asilo: era dello zio

Un bambino di 4 anni è arrivato in classe, alla scuola materna, ha aperto lo zainetto e ha tirato fuori un sacchetto pieno di cocaina, giocando con i compagni, come se fosse plastilina. L’assurda vicenda è avvenuta in una scuola materna del Crotonese, ma fortunatamente l’intervento delle maestre ha evitato il peggio. Le insegnanti si sono accorte che qualcosa non andava quando hanno visto lo strano sacchetto, evitando che i piccoli lo aprissero con il rischio che i bambini toccassero o ingerissero la sostanza stupefacente. La scuola ha fatto una segnalazione alle forze dell’ordine che, dopo i primi accertamenti, hanno confermato i sospetti delle insegnanti. Quel sacchetto conteneva 100 grammi di cocaina.

Lo zio del bambino è stato arrestato

La droga è stata subito sequestrata dai militari. La successiva inchiesta degli stessi carabinieri ha portato agli arresti uno zio dell’alunno, proprietario della sostanza. Le indagini per individuare i possessori della cocaina si erano subito concentrate sui familiari del piccolo. Secondo gli inquirenti sarebbe stato lo zio a nascondere nello zainetto del bambino la droga. L’uomo si è dimenticato il sacchetto nello zaino che il piccolo ha portato all’asilo. . L’uomo, un trentenne già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, è stato bloccato arrestato venerdì pomeriggio a Isola di Capo Rizzuto. Deve rispondere dei reati di detenzione di droga ai fini di spaccio.