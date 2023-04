Vicenza, bimbo di 4 anni in ospedale per aver ingerito della cocaina

Sarebbe stato lasciato solo in casa assieme al fratellino: un bimbo di 4 anni in ospedale per aver ingerito della cocaina

Assurdo a Vicenza, dove un bimbo di 4 anni è finito in ospedale per aver ingerito della cocaina. Il piccolo sarebbe in stato di “coscienza allertata” ed è stato ricoverato per nove giorni. Da quanto si apprende in queste ore il bambino in questione è finito al pronto soccorso dell’ospedale di Vicenza in stato di “coscienza alterata”.

E i media spiegano che il piccolo, che ha solo 4 anni, è stato ricoverato per aver ingerito cocaina. In tutto sono stati ben nove giorni passati sotto osservazione in nosocomio prima di poter essere dimesso. Ovviamente in merito alla delicata vicenda stanno attualmente indagando i carabinieri della territoriale che su input della magistratura che hanno iscritto i genitori nel registro degli indagati. Ma cosa sarebbe successo? La coppia, 31 anni lui, 30 anni lei, risiede “in un piccolo comune della provincia di Vicenza insieme ai due figli”.

Due figli “abbandonati” soli in casa

Uno è il bambino di 4 anni intossicato ed un fratellino di 7 anni. A carico dei loro genitori c’è una presunzione di reato per abbandono di minore con l’aggravante delle lesioni. I militari di Pg hanno ricostruito come i due avrebbero lasciato i figli in casa da soli con la droga a portata di mano. A quel punto il minore sarebbe riuscito a prendere la sostanza stupefacente finendo per ingerirla. Dopo essersi accorti dello stato di salute del piccolo i due genitori lo hanno trasportato in ospedale di Vicenza.