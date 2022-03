Orrore a Pozzolo Formigaro, in Piemonte, dove l'85enne Franco Traversa muore dissanguato da un pitbull dopo aver provato a dividere i suoi cani

Orrore a Pozzolo Formigaro, in Piemonte, dove un 85enne muore dissanguato da un pitbull dopo aver provato a dividere i suoi cani. Franco Traversa, un pensionato dell’Alessandrino, è rimasto vittima di un’esplosione di violenza che non gli dato scampo innescata dal suo tentativo di dividere due suoi cani che erano nel mezzo di una zuffa.

Muore dissanguato da un pitbull

Questo almeno sarebbe stato ricostruito da congiunti, soccorritori e carabinieri accorsi sul luogo del dramma, che si è consumato nel pomeriggio del 23 marzo nel cortile dell’abitazione della vittima nel centro poco distante da Novi Ligure. Quando uno dei cani in zuffa, un pitbull, si è rivolto contro di lui, ha morso e “chiuso” sulla coscia di Traversa, recidendogli l’arteria femorale con pochi frenetici scuotimenti del collo e delle spalle.

Il morso fatale alla coscia e l’emorragia

Il pensionato ha cercato di liberarsi dalla presa ma la rottura della femorale ha portato al suo dissanguamento massivo in pochi minuti. L’uomo è morto sotto gli occhi dei familiari che dopo essere riusciti a tirar via il cane hanno chiamato i soccorsi. Soccorsi tempestivi ma comunque non in grado di essere più veloci di un’emorragia violenta come quella che aveva colpito l’uomo. Quando i sanitari sono arrivati sul posto purtroppo Traversa era già deceduto.