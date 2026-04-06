Una giornata di svago si è trasformata in tragedia: il giovane Christian aveva solo 18 anni. Il decesso è sopraggiunto all'improvviso

Stavano trascorrendo una Pasquetta all’aperto all’insegna dello svago e del relax quando, improvvisamente, uno dei presenti si è accasciato a terra ed in breve tempo è morto. Si tratta di un ragazzo di soli 18 anni, deceduto davanti a genitori ed amici increduli e sconvolti: a nulla è servito il tempestivo intervento dei soccorsi, per il giovane non c’era più nulla da fare.

Dramma durante il barbecue di Pasquetta: 18enne muore dopo un malore

La vicenda è avvenuta nella tarda mattinata di lunedì 6 aprile nell’abitazione della zia a Casapulla, in provincia di Caserta. Il giovane, insieme alla famiglia e agli amici, aveva raggiunto la casa nei pressi di piazza Falcone e Borsellino per il tradizionale barbecue nel lunedì dell’Angelo. Improvvisamente Christian, questo il nome del 18enne, ha accusato un malore e si è accasciato a terra.

Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunti i sanitari del 118 ma non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. I presenti si sono così ritrovati a vivere attimi di disperazione e dolore in quello che doveva essere un giorno spensierato e divertente. I carabinieri, che hanno raggiunto l’abitazione, si sono occupati di avviare le indagini e ascoltare i presenti: l’ipotesi principale è, comunque, che si sia trattato di morte naturale. In ogni caso è stata disposta l’autopsia sulla salma, che verrà eseguita all‘istituto di medicina legale di Caserta.