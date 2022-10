Muore in Thailandia il 41enne Giovanni Mascolo che viveva lontano dall'Itala da tempo ma che era conosciuto e stimato da tutti a Sassuolo

Muore in Thailandia il 41enne Giovanni Mascolo. Dalla zona orientale della Thailandia arriva la terribile notizia della morte di un 41enne dell’Emilia Romagna. Secondo quanto riferito dai media territoriali che hanno preso in carico la terribile notizie lo schianto mortale non ha lasciato scampo alcuno all’uomo, che era originario di Sassuolo dove era conosciuto e stimato da tutti e l’uomo è morto poco dopo il ricovero.

Sempre i media spiegano che Giovanni viveva ormai in Thailandia da molto tempo, dove aveva alcuni interessi basilari e dove aveva ormai spostato il baricentro della sua vita, ma aveva sempre mantenuto i contatti con la sua famiglia, con gli amici e con quanti lo conoscevano e ne apprezzavano simpatia, dinamismo e spirito libero.

Lo schianto in moto e i soccorsi inutili

Sulle dinamiche del sinistro è ancora mistero, nel senso che c’è uno storico ma gli accertamenti della polizia sono ancora in corso per stabilire esattamente cosa sia potuto succedere al 41enne.

Quello che si sa è che Giovanni avrebbe impattato mentre era a bordo della sua moto con un altro mezzo e che da quell’urto violentissimo sarebbe uscito in agonia. I soccorsi sarebbero giunti a razzo per un ricovero ospedaliero ma purtroppo per il 41enne di Sassuolo non c’è stato nulla da fare. In queste ore sono partite le procedure per il rientro della salma in Italia.