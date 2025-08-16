Una giovane ragazza palestinese è morta a Pisa, dove era giunta da Gaza per ricevere cure mediche. La notizia ha suscitato grande commozione, evidenziando le difficoltà affrontate da chi lascia il proprio paese, colpito dalla guerra, in cerca di assistenza sanitaria.

Muore a Pisa giovane palestinese giunta da Gaza per cure mediche

Marah Abu Zuhri, 20 anni, è deceduta ieri a Pisa meno di 24 ore dopo essere arrivata dalla Striscia di Gaza a bordo di un C130J dell’Aeronautica militare. Il volo, parte della quattordicesima operazione umanitaria organizzata dal governo italiano, aveva trasportato in Toscana anche altri pazienti palestinesi e i loro familiari per ricevere assistenza sanitaria. La giovane era stata subito trasferita all’ospedale di Cisanello, dove il personale medico aveva riscontrato condizioni critiche fin dal ricovero urgente.

Muore a Pisa giovane palestinese giunta da Gaza per cure mediche: le cause

Secondo quanto riferito dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, Marah Abu Zuhri era giunta in Italia in uno stato di grave malnutrizione. Dopo i primi accertamenti e l’inizio di una terapia di supporto, la giovane ha subito una crisi respiratoria seguita da un arresto cardiaco, che ha portato al decesso. L’Aoup ha comunicato la tragedia alla Prefettura, che ha attivato le procedure necessarie.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso profondo dolore e solidarietà alla famiglia, ribadendo l’impegno del sistema sanitario regionale a supporto della popolazione di Gaza.