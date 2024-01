Music Farm 2024: quando inizia, conduttore e concorrenti

A distanza di tanti anni, Music Farm dovrebbe tornare in onda nel 2024. Secondo alcune indiscrezioni, i vertici Rai avrebbero già in mente sia il conduttore che il gruppo dei concorrenti. Vediamo quando inizia e cosa si sa sul reality musicale.

Music Farm 2024: quando inizia il reality?

Music Farm 2024 potrebbe presto debuttare con una nuova e scoppiettante stagione. L’ultima volta che il reality musicale è andato in onda era ospitato su Rai2, ma non è esclusa una promozione sul primo canale della televisione di Stato. Attualmente, le informazioni sul programma sono pochissime. Non si conosce, ad esempio, la data d’inizio.

Music Farm 2024: due conduttori in lizza

Per quanto riguarda il conduttore di Music Farm 2024, sempre secondo voci di corridoio, la Rai starebbe valutando uno tra Amadeus e Simona Ventura. Entrambi, infatti, sono già stati al timone del format. Stando a quanto sostiene il settimanale Oggi, Super Simo è il nome preferito da Viale Mazzini.

I concorrenti di Music Farm 2024

Infine, sul versante dei concorrenti sembra che in lizza ci siano grandi nomi della musica italiana. Al momento, però, non ci sono indiscrezioni in merito. In passato, ricordiamo che hanno partecipato artisti di un certo livello, come: Riccardo Fogli, Fiordaliso, Loredana Bertè, Fausto Leali, Franco Califano, Pago e Dolcenera.