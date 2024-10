La prematura scomparsa di Liam Payne all’età di soli 31 anni ha sconvolto moltissimi fan da ogni parte del globo e non ha smesso di generare dubbi. La morte della popstar continua a rimanere avvolta nel mistero, eppure proprio nelle scorse ore sono stati diffusi degli scatti che potrebbero aggiungere un tassello importante all’intera vicenda. A divulgare le foto che risulterebbero essere le ultime ad essere state scattate nell’hotel di Buenos Aires è stata la testata Daily Mail. Sulle pagine della testata britannica è stata riportata una importante testimonianza.

Liam Payne, le ultime foto dall’hotel di Buenos Aires e la testimonianza di Rebecca

È stata una giovane donna di 28 anni, chiamata fittiziamente Rebecca, a raccontare in un’esclusiva al MailOnline quali sono state le sue sensazioni quando ha incontrato l’ex membro degli One Direction: “Uno dei miei amici doveva prendere la sua suite, quindi lo staff dell’hotel era un po’ nervoso perché non aveva ancora fatto il check-out alle 16:30, ma anche per il suo comportamento”, aggiungendo inoltre: “Sono entrata in hotel e lui stava aspettando vicino all’ascensore, ed era così chiaro che voleva che qualcuno lo riconoscesse, c’era qualcosa di un po’ disperato in lui”. È stato poi in quei frangenti che l’ascensore è arrivato, così, senza che qualcuno lo interpellasse ha affermato di chiamarsi Liam, chiedendo subito di salire in ascensore con lui: “adoro le coccole”, ha poi detto.

Liam Payne: “Una volta ero in una boyband ecco perché sono così fot***o”

La donna è tornata nella hall dell’hotel circa una decina di minuti e poco dopo è ritornata anche la popstar che si è poi sistemata in un angolo con il suo pc portatile. Rebecca aveva notato che il portatile era stato impostato in modalità accessibilità, questo perché la macchina parlava ad alta voce ogni qualvolta che Payne si muoveva con il mouse: “Ho pensato che lo facesse anche per attirare l’attenzione”, ha osservato la donna. A quel punto ha aperto una mail il cui contenuto potrebbe averlo scioccato: “Fan***o m***a”. Infine ha sbattuto il pc a terra.

Il tragico epilogo

Rebecca ha infine osservato che Payne si comportava come se avesse assunto delle sostanze stupefacenti: “Non si concentrava, aveva le pupille dilatate e si comportava in modo aggressivo”, sono state le sue parole, Il direttore dell’hotel di Buenos Aires avrebbe poi detto agli ospiti della struttura che uno degli ospiti non sarebbe stato in sé per via dell’assunzione di droghe e alcool. La giovane ha scattato le ultime foto intorno alle ore 16.26 (20.26 nel Regno Unito). Payne è stato poi dichiarato morto poco meno di un’ora dopo.