Musica e Tv in lutto: è morto il vincitore di The Voice

Lutto nel mondo della musica e della Tv, è morto a soli 27 anni il vincitore di The Voice.

Il mondo della musica e della televisione piange la scomparsa di un giovane artista, vincitore di The Voice Messico, Leo Rosas. Noto al pubblico grazie al talent show, si era fatto strada nel mondo della musica e, tra l’altro, è stato il primo boliviano ad arrivare così in alto in un talent internazionale come appunto The Voice.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli, non si conosce quindi la causa della morte del 27enne, che era riuscito a costruirsi una solida base di fan non solo in Bolivia ma nell’intero Sud America.

Addio a Leo Rosas, vincitore di The Voice Messico

Aveva solamente 27 anni Leo Rosas, boliviano e vincitore di The Voice Messico. Sapeva emozionare tutti con la sua voce e ha lasciato un grande vuoto tra fan e colleghi. Dopo la diffusione della notizia della sua morte, tanti sono stati i messaggi di cordoglio sui social, come quello della cantante Guisela Santa Cruz che ha scritto: “Caro Leo! Arrivederci! Le mie condoglianze alla tua famiglia.”