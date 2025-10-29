Myanmar, i ribelli si ritirano da due città grazie a un accordo mediato dalla Cina

Il conflitto in Myanmar ha preso una nuova direzione con l’annuncio della Ta’ang National Liberation Army (TNLA), un gruppo ribelle che ha dichiarato di aver raggiunto un accordo di tregua con il governo militare del paese. Questo sviluppo è avvenuto dopo giorni di trattative a Kunming, in Cina, a circa 400 km dal confine birmano.

La tregua è vista come una risposta ai violenti scontri che hanno caratterizzato le ultime settimane nel nord del Myanmar.

Dettagli dell’accordo

Il patto prevede che la TNLA si ritiri dalla città di Mogok, famosa per le sue miniere di rubini, e dalla vicina Momeik, situata nello stato di Shan. Sebbene non sia stata fornita una tempistica precisa per il ritiro, il gruppo ha comunicato che le forze ribelli e i soldati del governo smetteranno di avanzare a partire da mercoledì. Inoltre, è stato annunciato che le forze militari fermeranno anche i bombardamenti aerei, una mossa che potrebbe ridurre l’intensità dei combattimenti nella regione.

Il contesto del conflitto

La TNLA fa parte di una coalizione nota come Three Brotherhood Alliance, che include anche l’Myanmar National Democratic Alliance Army (MNDAA) e l’Arakan Army. Questi gruppi hanno lottato per decenni per ottenere maggiore autonomia dal governo centrale di Yangon. La situazione si è intensificata dopo il colpo di stato del febbraio, quando l’esercito ha rovesciato il governo eletto, portando alla formazione di movimenti di resistenza pro-democrazia.

Le dinamiche di potere in gioco

Da ottobre, la Three Brotherhood Alliance ha ottenuto il controllo di vasti territori nel nord-est e nell’ovest del Myanmar, conquistando fino a dodici città in un’offensiva coordinata. Tuttavia, il loro progresso è stato rallentato da una serie di cessate il fuoco mediati dalla Cina, che hanno permesso alle forze governative di riconquistare alcune città strategiche, come Lashio e Nawnghkio, oltre a Kyaukme e Hsipaw.

Il ruolo della Cina nel conflitto

La Cina gioca un ruolo cruciale nel conflitto birmano, fungendo da mediatore tra le fazioni in lotta. Quest’anno, Pechino ha mostrato un sostegno più aperto verso il governo militare, cercando di stabilizzare la situazione in vista delle elezioni previste per dicembre. Tuttavia, ci si aspetta che queste elezioni siano ostacolate in molte aree controllate dai ribelli, e gli osservatori internazionali le considerano un tentativo del regime di mascherare il suo continuo dominio militare.

Prospettive future e sfide

Nonostante il recente accordo di tregua, il panorama politico in Myanmar rimane incerto. La TNLA, insieme ad altre forze ribelli, continua a esercitare un’influenza significativa nelle regioni controllate, mentre la popolazione civile soffre per le conseguenze dei conflitti. Con oltre 100.000 abitazioni distrutte e milioni di persone sfollate, la prospettiva di un dialogo politico significativo appare lontana.

In conclusione, l’accordo di tregua rappresenta un passo importante nel tentativo di porre fine ai violenti scontri che hanno caratterizzato il Myanmar negli ultimi anni. Tuttavia, il futuro politico del paese rimane incerto, e il cammino verso una pace duratura sarà pieno di sfide e ostacoli.