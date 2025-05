La chirurgia estetica è sempre più diffusa e accessibile, ma fino a che punto può essere considerata una scelta consapevole? E quando, invece, rischia di diventare una dipendenza o una risposta a insicurezze più profonde? A La Volta Buona, Caterina Balivo apre il dibattito con ospiti che portano le proprie esperienze personali, tra soddisfazioni, ripensamenti e trasformazioni importanti.

Tra loro anche Nadia Rinaldi, che racconta il suo percorso di dimagrimento e le scelte che l’hanno accompagnato.

Nadia Rinaldi e le difficoltà vissute nella sua carriera

In una puntata andata in onda a marzo su La Volta Buona, Nadia Rinaldi ha condiviso un episodio significativo legato ai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Sin dall’inizio, l’attrice si è trovata a fare i conti con critiche e giudizi legati al suo aspetto fisico.

L’attrice ha rivelato di aver subito episodi di bullismo, anche da parte di colleghe. In alcuni casi, le veniva detto che non avrebbe potuto far parte del cast perché la costumista lavorava con sponsor che non prevedevano abiti della sua taglia. Situazioni dolorose, che l’hanno profondamente colpita, ma che non le hanno impedito di andare avanti con determinazione e forza di volontà.

Nadia Rinaldi, la confessione sulla sua forma fisica

Nadia Rinaldi è ricorsa a un intervento di chirurgia bariatrica che le ha permesso di perdere quasi 86 chili. Ha raccontato il profondo disagio che provava all’inizio della sua carriera quando si guardava allo specchio. In quel periodo era arrivata a pesare 150 chili, un aumento significativo dovuto a un problema alla tiroide che, fino ad allora, aveva ignorato.

“Sono una donna nuova? Volere è potere, l’ho sempre detto. Devo dire grazie ai miei genitori per quella che sono. C’è stato questo blocco della tiroide e nel 2001 ho fatto questo bypass intestinale”.

Nonostante l’intervento, Nadia Rinaldi ha precisato di dover comunque prestare attenzione all’alimentazione. Oggi segue una dieta sana e bilanciata, perché il suo organismo assorbe solo il 20-30% di ciò che ingerisce, introducendo quantità limitate di grassi, zuccheri e carboidrati.

Infine, ha voluto sottolineare come la chirurgia estetica, spesso oggetto di pregiudizi, non debba essere vista sempre in modo negativo. Nel suo caso, ha rappresentato una svolta importante, permettendole di ritrovare equilibrio e benessere, tanto da considerarla una nuova fase della sua vita.