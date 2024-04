Napoli, 13enne pestato con bastoni e tirapugni da branco a San Giorgio a Cremano

Napoli , 23 apr. - (Adnkronos) - Terrore a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini in villa comunale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione sulla terribile aggressione avvenuta nella serata di domenica in vi...

Napoli , 23 apr. – (Adnkronos) – Terrore a San Giorgio a Cremano, alle porte di Napoli. Un 13enne è stato pestato da un branco di 20 ragazzini in villa comunale. Sono in corso le indagini dei carabinieri della locale stazione sulla terribile aggressione avvenuta nella serata di domenica in via Aldo Moro. Il ragazzino ha raccontato di aver avuto una discussione per futili motivi con alcuni coetanei che però lo avrebbero accerchiato e pestato in maniera violenta con bastoni di legno, tirapugni, calci, lasciandolo a terra ferito.

Soccorso, il 13enne è stato medicato all'ospedale Santobono di Napoli, dove i medici gli hanno riscontrato un forte trauma cranico e contusioni multiple su tutto il corpo. Dopo le visite mediche, insieme alla mamma, il ragazzino ha deciso di denunciare l'accaduto ai carabinieri che adesso indagano sul branco di 20 aggressori.