La polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Matteo Cammarota, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio.

Napoli, arrestato il presunto responsabile del tentato omicidio in piazza Trieste e Trento

Questa mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, nei confronti di Matteo Cammarota, ritenuto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio, porto e detenzione di arma comune da sparo. Cammarota è nato a Napoli nel 1995.

L’aggressione in piazza Trieste e Trento

La misura è stata presa dopo l’esito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile in relazione all’episodio avvenuto la notte del 4 settembre 2022. In questa data l’indagato ha raggiunto la vittima nella Piazza Trieste e Trento e ha esploso due colpi di arma da fuoco, provocandole la frattura del perone sinistro, per poi scappare. Il motivo dell’aggressione riguarda una precedente lite tra giovanissimi parenti dell’indagato e il fidanzato della figlia della persona offesa.