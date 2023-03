La città di Napoli ha vissuto un clima di guerriglia urbana a causa dei tifosi dell’Eintracht Francoforte. Sono state bruciate auto della polizia e ci sono stati degli scontri violenti. Ecco cosa è successo.

Napoli, caos in città a causa dei tifosi del Francoforte: scene di guerriglia urbana

Stasera, 15 marzo 2023, alle 21.00, si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte. Inizialmente la trasferta era vietata ai tedeschi dato che già all’andata ci sono stati scontri tra tifoserie che hanno coinvolto anche i tifosi dell’Atalanta che hanno approfittato della trasferta dei partenopei per tendere loro un agguato vista la rivalità.

Il ricorso al Tar e l’arrivo dei “tifosi” dell’Eintracht a Napoli

Il Tar aveva accettato il ricorso della società calcistica tedesca e allora circa 600 tifosi dell’Eintracht sono volati a Napoli. In teoria avrebbero dovuto sostenere la loro squadra, ma ciò che si è visto e sentito è stato l’opposto. “Terroni“, coro pronunciato con un marcato accento tedesco e cori contro i napoletani, ecco come hanno inaugurato il corteo non organizzato i “tifosi” dell’Eintracht. Successivamente, non contenti di aver insultato la tifoseria avversaria, hanno deciso di mettere a ferro e fuoco la città di Napoli.

Gli scontri con la polizia e l’assalto al centro storico

Il corteo è iniziato in via Calata Trinità Maggiore e si è spinto fino alla centralissima piazza del Gesù Nuovo, cuore del centro storico di Napoli. In piazza i “tifosi” dell’Eintracht hanno dato il loro peggio. Sono stati presi d’assalto bidoni della spazzatura, sedie e auto della Polizia di Stato. Una volante è stata incendiata e sono volati fumogeni e petardi contro gli agenti in tenuta anti sommossa. I cittadini napoletani si sono barricati in casa e hanno ripreso tutto con i loro cellulari. Stiamo parlando di vere e proprie scene di guerriglia urbana.