Napoli, crollo allo stadio di Ercolano: non c’è nessun ferito

Paura a Napoli per il crollo di una parte dello stadio di Ercolano: il fortissimo boato ha spaventato i cittadini, ma non ci sono stati feriti

A causa del maltempo e delle bombe d’acqua che stanno colpendo la Campania in queste ore, si è verificato un pericoloso crollo allo stadio di Ercolano. Sul lato che affaccia su via Doglie c’è stato un cedimento di un’ampia zona di terreno.

Maltempo, crollo allo stadio di Ercolano: molta paura e nessun ferito

Sul lato dello stadio di Ercolano (Napoli) che affaccia su via Doglie si è verificato un cedimento di un’ampia zona di terreno dovuto ai temporali e alle bombe d’acqua che stanno colpendo la zona in queste ore. Una parte del muro di contenimento è crollata e si è aperta anche una importante voragine nella zona della pista d’atletica, non molto lontano dagli spogliatoi.

Nel pomeriggio di oggi si dovevano svolgere gli allenamenti dell’Ercolese, la squadra di Eccellenza che gioca abitualmente in quello stadio, ma la pioggia intensissima li aveva già fatti spostare.

Il crollo e il video diventato virale nel web

Dopo appena poche ore si è verificato il crollo che, fortunatamente, non ha causato alcun ferito. Uno dei giocatori dell’Ercolese, Salvatore Bacio Terracino, ha ripreso la scena con il suo cellulare e ha pubblicato un video diventato subito virale: “Abbiamo sentito un boato, poi abbiamo visto il cedimento del terreno e sentito un forte odore di gas.

Per fortuna l’impianto era vuoto, noi giocatori eravamo nelle nostre auto aspettando la fine della pioggia.”