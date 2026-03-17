Nella tarda serata di ieri lunedì 16 marzo 2026, un drone si è schiantato contro la caserma dell’Esercito a Napoli, per l’esattezza quella di Corso Malta. A scoprirlo la security militare.

Napoli, drone si schianta contro la caserma dell’Esercito: scoperto dalla security militare

Intorno alle ore 23.00 di ieri, lunedì 16 marzo, un drone si è schiantato contro la caserma dell’Esercito di Napoli, quella di Corso Malta, sede del 10 Cerimant. A scoprirlo un addetto ala security militare durante il giro di vigilanza. L’uomo ha subito notato il drone incastrato sul tetto della struttura, allertando poi i carabinieri della Compagnia di Poggioreale, che sono giunti sul posto per effettuare tutti i rilievi del caso e capire cosa sia successo.

Napoli, drone si schianta contro la caserma dell’Esercito: portava cellulari

Come detto ieri sera un drone si è schiantato contro la caserma dell’Esercito di Napoli, in Corso Malta. Sul posto sono giunti i carabinieri della Compagnia di Poggioreale per avviare le indagini. A bordo del drone trovata una busta legata con un filo di nylon che conteneva un mini cellulare e uno smartphone. Diverse le ipotesi, da considerare che la caserma è vicina al carcere, non è infatti insolito cercare di far recapitare illegalmente oggetti ai detenuti.