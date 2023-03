Napoli, movida violenta. I genitori chiedono maggiori controlli

Movida violenta nelle strade di Napoli. I genitori dei più giovani chiedono controlli e spazi di socialità

Movida violenta nella città di Napoli

Sono 7 i giovanissimi denunciati per possesso di armi in due mesi e mezzo. Questo è quanto è emerso in un report dei Carabinieri.

Le famiglie hanno chiesto l’intervento delle istituzioni.

Nei fine settimana i giovanissimi di Napoli cercano divertimento senza limiti sfociando nell’illegalità e nella violenza.

Quello che rimane della movida violenta a Napoli sono bottiglie rotte, rifiuti e ragazzini feriti. L’ultima vittima è stata un 12enne colpito con un coltello al torace da un suo coetaneo la notte dello scorso sabato.

Giovanissimi armati

Da inizio anno a oggi, 7 ragazzi tra i 12 e i 22 anni, sono stati segnalati dai Carabinieri alle autorità competenti per reati di vario genere. Tra loro sono stati arrestati 4 ragazzi. Ognuno di loro aveva un coltello in tasca.

Il capitano Giordano Tognoni, comandante della compagnia di Napoli Centro, ha spiegato che in pochissimi, tra i giovani violenti, sono consapevoli delle conseguenze che le loro azioni possono avere dal punto di vista fisico e legale.

Comitato dei genitori

La movida violenta nella città di Napoli è un fenomeno che mette in allarme gli adulti.

Dopo l’aggressione di alcune settimane fa a due studenti del liceo Vico i genitori hanno costituito un comitato con lo scopo di chiedere alle autorità maggiori controlli e legalità.

Che dei ragazzi giovani e giovanissimi abbiano il desiderio di divertirsi è assolutamente lecito, ma farlo nella legalità e nel rispetto degli altri è un diritto di quei ragazzi che non vogliono essere vittime della movida violenta e dei genitori sempre più preoccupati per la situazione.

Tra gli adulti arriva a gran voce la richiesta di un censimento degli edifici e degli spazi inutilizzati della città di Napoli. Tanti luoghi che, secondo i comitati e le associazioni, potrebbero diventare zone di socialità.

