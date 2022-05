Napoli, ruba una pistola ad una guardia giurata e spara a 4 persone: 2 sono in pericolo di vita

Prima ruba una pistola ad una guardia giurata e poi apre il fuoco su 4 persone. Il 37enne è stato arrestato ed è un pregiudicato.

In provincia di Napoli, ieri notte, tra il 28 e il 29 maggio 2022, c’è stata una sparatoria. Un uomo ha rubato una pistola ad una guardia giurata ed ha aperto il fuoco contro 4 persone che erano sedute ad un bar.

Napoli, ruba pistola ad na guardia giurata e spara a 4 persone

La vicenda è avvenuta a Qualiano, in via Rosselli. Come riporta TgCom24, un pregiudicato di 37 anni ha avvicinato una guardia giurata e, minacciandola con un coltello, gli ha sottratto la pistola. Successivamente, a bordo di una bici elettrica, il 37enne ha raggiunto un bar ed ha sparato a sangue freddo quattro ragazzi. Molto probabilmente il pregiudicato ed i ragazzi avevano avuto una lite, ma per capirci meglio bisognerà attendere la fine delle indagini delle forze dell’ordine.

Le condizioni delle vittime della sparatoria e l’arresto del 37enne

Dopo la sparatoria il 37enne è scappato e sul posto sono giunti i soccorsi. Due dei quattro ragazzi feriti sono ricoverati in condizioni gravi e lottano tra la vita e la morte. Uno dei quattro è invece stato dimesso, l’altro ha dovuto affrontare un intervento chirurgico. I carabinieri di Giugliano e di Qualiano sono riusciti a rintracciare il pregiudicato e nella prima mattinata di oggi, 29 maggio 2022, l’hanno arrestato.