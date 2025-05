Non si esclude l’ipotesi di tentato omicidio-suicidio nelle indagini dei carabinieri scattate questa notte in merito alla drammatica vicenda del ritrovamento di una donna 31enne gravemente ferita in un’auto, a Napoli, mentre un’altra donna, 34enne, è stata trovata senza vita, uccisa da colpi di arma da fuoco, a pochi metri dal luogo da dove si trovava la donna ferita.

Napoli, 31enne trovata ferita con un’arma da fuoco dalla compagna, che si uccide: ipotesi di omicidio-suicidio

La 31enne, Daniela Strazzullo, è stata soccorsa in via don Luigi Sturzo e ora si trova ricoverata in coma all’ospedale del Mare del quartiere Ponticelli. La 34enne llaria Capezzuto, invece è stata trovata senza vita in via Pinocchio. Stando a quanto riportato da Repubblica, le due donne si trovavano in una relazione sentimentale da diversi anni.

Napoli, la dinamica del tragico accaduto

Erano in auto insieme, la 34enne era seduta lato passeggero mentre la 31enne era alla guida. Capezzuto avrebbe quindi sparato alla compagna causandole una ferita alla testa, per poi scendere dal veicolo e, dopo aver percorso una cinquantina di metri a piedi, avrebbe poi sparato un colpo di pistola alla tempia, togliendosi la vita. Il Mattino scrive che l’arma utilizzata – una calibro 9 ritrovata in via Pinocchio accanto al corpo senza vita di Ilaria Capezzuto – è stata sequestrata.