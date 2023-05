Napoli, un appartamento ha preso fuoco in via Maria Cristina di Savoia

Momenti di grande paura nella provincia di Napoli, tra Vomero e Chiaia. Un grave incendio è scoppiato all’interno di un appartamento, con fiamme molto alte.

Momenti di grande paura in Viale Maria Cristina di Savoia, tra Vomero e Chiaia, a Napoli. Uno spaventoso incendio si è scatenato improvvisamente all’interno di un appartamento, con fiamme molto alte. Sono stati momenti di vero e proprio panico, con gente che correva nuda per strada e genitori che andavano a prendere i figli a scuola.

Napoli, incendio in un appartamento

Secondo le prime informazioni, alcune persone sono rimaste bloccate ai piani superiori dell’edificio in cui è scoppiato l’incendio. Intanto, in strada si è vista tanta gente correre nuda, con genitori che correvano verso le scuole per andare a recuperare i figli. La puzza di bruciato ha coinvolto tutta la zona e nella scuola elementare Maria Cristina di Savoia le lezioni sono andate avanti con le finestre chiuse. Fortunatamente, secondo quanto riportato dai carabinieri, non ci sarebbero stati feriti e intossicati.