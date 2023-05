Incendio in appartamento in Umbria: anziani salvati da agenti fuori servizio

Incendio in appartamento in Umbria: anziani salvati da agenti fuori servizio

Agenti fuori servizio portano in salvo due anziani bloccati in casa da un violento incendio

Intervento provvidenziale di due agenti della Polizia di Stato che, mentre si trovavano fuori servizio e intenti a passeggiare nei pressi dei giardini pubblici di Ospedalicchio, sono stati attirati da un forte odore di fumo. Hanno così scoperto un incendio in un appartamento.

Agenti fuori servizio portano in salvo due anziani bloccati in casa da un violento incendio

La poliziotta si è precipitata verso l’edificio, dove ha trovato il proprietario dell’abitazione, un anziano molto agitato che stava salendo le scale per andare a mettere in salvo la moglie, affetta da problemi di salute e bloccata in casa.

L’agente s’è dunque addentrata nell’appartamento, ormai completamente avvolto dalle fiamme, portando in salvo i due anziani, facendoli stazionare negli spazi dei giardini pubblici. I due agenti fuori servizio hanno poi allertato i vigili del fuoco e hanno bloccato, insieme al padrone di casa, le forniture di gas ed elettricità nello stabile.

Giunti sul posto poco dopo l’allerta, i Vigili del Fuoco si sono messi al lavoro per domare le fiamme e riportare la tranquillità nella zona. Gli agenti hanno tranquillizzato la coppia di anziani e allertato il 118, per sincerarsi che le condizioni dei due fossero ottimali.