Una donna di 76 anni è morta a causa di un incendio che si è propagato nella camera da letto in cui stava riposando. La pensionata, con problemi di salute pregressi, non ha potuto mettersi in salvo. Inutile l’intervento dei soccorsi.

Roma, scoppia un incendio in casa: morta una donna

Erano circa le 21:30 della serata di ieri, domenica 16 Aprile, quando in un’appartamento situato al secondo piano di una palazzina in via del Pigneto 176 (Roma), è scoppiato un incendio. A causarlo, con tutta probabilità, una candela posizionata troppo vicino al letto nella camera di due anziani signori. In camera c’erano in quel momento una donna di 76 e un uomo di 77 anni, coniugi. Il marito è riuscito a mettersi in salvo, ma la donna, malata, non ha fatto in tempo a farlo ed è stata avvolta dalle fiamme. Presente in casa, quella sera, anche il figlio 51enne della coppia: anche lui è riuscito a scappare.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso della donna

Sul luogo dell’incendio sono arrivati i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Roma Casilina e ai carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci che si sono occupati di fare tutti i rilievi del caso. I medici del 118 non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso della donna.