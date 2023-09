Per Giorgio Napolitano saranno funerali di Stato. In segno di lutto le bandiere sono state esposte a mezz'asta.

Per l’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano sono stati disposti i funerali di Stato. Lo ha stabilito il sottosegretario di Stato Alfredo Manotovano. A Palazzo Madama le bandiere sono state issate a mezz’asta in segno di lutto. Non ci sarà dunque CdM straordinario per la celebrazione delle esequie.

Napolitano, disposti i funerali di stato per l’ex presidente della Repubblica

Nel comunicato è reso noto che “dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l’esposizione a mezz’asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell’intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all’estero”. Sarà inoltre lutto nazionale nel giorno delle celebrazioni dei funerali.

Von der Leyen: “Statista imponente con un cuore europeo”

Nel frattempo tra i messaggi di cordoglio è arrivato quello di Ursula Von Der Leyen che ha ricordato il grande peso che è stato ricoperto dalla figura di Napolitano: “Piango la scomparsa dell’ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Un imponente statista italiano, con un forte cuore europeo. E’ stato un’ancora di stabilirà per il suo Paese nei momenti difficili, profondamente convinto che un’Europa unita fosse nell’interesse dei suoi cittadini”.

Così invece il segretario di Stato statunitense Blinken: “Mi unisco al popolo italiano e al mondo nel lutto per la perdita dell’ex presidente Giorgio Napolitano, uno statista che ha dedicato la sua vita alla democrazia, ai diritti umani e all’unita’ europea. Le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano”.