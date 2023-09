Morte Napolitano, il cordoglio dal mondo della politica. Mattarella: "Interprete fedele della Costituzione"

Con la morte dell’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano se ne è andato un pezzo importante della nostra italiana. Sono già moltissimi di cordoglio di alte personalità che hanno rivolto un pensiero all’ex capo dello Stato, a cominciare da Papa Francesco e dall’attuale presidente della Repubblica, Mattarella.

Morte Napolitano, il cordoglio dal mondo della politica

Il presidente della Repubblica, Mattarella, ha scritto un lungo messaggio di cordoglio nel quale ha affrontato la lunga militanza politica di Giorgio Napolitano: “Dalla frequentazione, negli anni giovanili, dello stimolante ambiente culturale napoletano, all’adesione alla causa antifascista e del movimento comunista, all’impegno per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle classi sociali subalterne, sino poi alla convinta opera europeistica e di rafforzamento dei valori delle democrazie, il presidente Napolitano ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa”.

Più breve e telegrafico la nota diffusa da Palazzo Chigi: “Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, esprime cordoglio, a nome del Governo italiano, per la scomparsa del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Alla famiglia un pensiero e le più sentite condoglianze”. Non ultimo l’ex premier Mario Draghi, nell’esprimere tutta la sua vicinanza alla moglie e ai figli di Napolitano ha scritto: “Ha accompagnato l’Italia con la sua visione europeista, ha tenuto ferma la sua collocazione atlantica, ne ha rafforzato il ruolo nel mondo. Nel corso di tutta la sua vita, costante, profondamente sentito è stato il suo impegno per il Mezzogiorno e per il rinnovamento delle istituzioni, che ha dato alla sua difesa dell’unità d’Italia, dei valori repubblicani e costituzionali la concretezza dell’azione politica”.