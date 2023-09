Fu eletto Presidente della Repubblica per ben due volte, tra il 2006 e il 2013. Giorgio Napolitano è morto a 98 anni. È stato uno dei maggiori esponenti del Partito Comunista. “Ha interpretato significative battaglie per lo sviluppo sociale, la pace e il progresso dell’Italia e dell’Europa”, sono state le parole del capo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Morto Giorgio Napolitano: una vita al servizio della politica

L’ex capo dello Stato si trovava ricoverato in una clinica, ma già da qualche giorno c’era grande apprensione per le sue condizioni di salute che erano rapidamente peggiorate. Negli ultimi anni era stato sottoposto a diversi interventi, tra questi un’operazione all’addome all’ospedale Spallanzani nel maggio del 2022. Storico membro del Partito Comunista Italiano (PCI), entrò poi a far parte dei Democratici di Sinistra. Una vita al servizio della politica quella di Giorgio Napolitano, poi la chiamata più importante: l’elezione a presidente della Repubblica, subentrando al suo predecessore Carlo Azeglio Ciampi. Rimase in carica per quasi un decennio: dal 15 maggio 2006 al 14 gennaio 2015. Nel secondo mandato venne rieletto con 738 voti su 997 votanti: aveva 88 anni.

I ruoli istituzionali di Giorgio Napolitano

Nato il 29 giugno del 1925 a Napoli, conseguì una laurea in giurisprudenza all’Università Federico II. Nel 1945, appena ventenne, aderì al Partito Comunista, mentre la sua prima elezione in Parlamento risale 1953. Diversi i ruoli istituzionali che ha ricoperto. Tra il 3 giugno 1992 e il 14 aprile 1994, fu eletto Presidente della Camera dei Deputati, mentre sotto il Governo Prodi I ricoprì i ruoli di ministro dell’Interno e ministro per il coordinamento della Protezione Civile. Tra il 14 gennaio 2015, giorno in cui si dimise da Presidente della Repubblica, fino al giorno della sua morte, fu senatore a vita.