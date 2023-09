Giorgio Napolitano si trova in gravi condizioni di salute. Purtroppo sui social network hanno iniziato a diffondersi moltissimi insulti da parte degli haters.

Giorgio Napolitano in gravi condizioni: gli insulti social degli haters

Giorgio Napolitano è in gravi condizioni. L’ex presidente della Repubblica, nato a Napoli 98 anni fa, sta affrontando un momento molto delicato. Sui social network sono apparsi moltissimi insulti da parte degli haters. “Tranquillo Giorgio, molla pure che di danni ce ne hai lasciati abbastanza” ha scritto un utente. “L’unica soddisfazione che ci è rimasta è sedersi sulla riva del fiume e aspettare che passino uno ad uno” ha aggiunto un altro. Ma gli insulti e gli auguri negativi sono anche più pesanti, con riferimenti alla sua storia politica, parole sprezzanti e anche minacce. “Un altro che muore e si porta nella tomba un sacco di segreti, tipo trattativa stato mafia” si legge ancora sui social. “Oggi si stappa” ha scritto un utente. “Ho già messo le bollicine al fresco, non vedo l’ora” ha aggiunto un altro.

Gli haters non si fermano neanche in un momento così delicato. Ma ci sono anche molti messaggi di affetto e di incoraggiamento. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ha deciso di intervenire. “In queste ore così delicate, hater e miserabili sciacalli da tastiera stanno scrivendo frasi offensive e volgari, indegne e irrispettose sia nei confronti dell’uomo sia nei confronti delle istituzioni. Ci auguriamo che queste persone siano individuate e perseguite. Il web non può essere il luogo dell’impunità per chi diffonde odio e menzogne”

Giorgio Napolitano: le sue condizioni di salute

La situazione è molto critica in questo momento. Nelle ultime ore le condizioni di salute di Giorgio Napolitano si sono aggravate. Il presidente della Repubblica emerito ha avuto un forte peggioramento negli ultimi due giorni e il quadro clinico si sarebbe complicato ancora di più. Nel maggio 2022 era stato operato all’addome all’ospedale Spallanzani di Roma e da mesi è ricoverato in una clinica della Capitale.