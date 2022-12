Natale, Codacons: "Un italiano su quattro riciclerà i regali"

Secondo il Codacons, questo Natale un italiano su 4 riciclerà i regali.

E-commerce e social network saranno le principali piattaforme utilizzate per la rivendita dei regali.

Natale, un italiano su quattro riciclerà i regali: la stima Codacons

Ogni anno molti regali vengono messi da parte perché poco graditi, e anche per questo Natale almeno un italiano su quattro “riciclerà” i regali, secondo quanto afferma il Codacons.

Secondo l’ultima stima, infatti, la metà dei doni riciclati sarà regalato ad amici e parenti.

Cresce sensibilmente la compravendita attraverso app, social network e siti e-commerce.

La top ten del Codacons

Come riporta sempre il Codacons, questa sensibilizzazione al “riciclo” dei regali è dovuta soprattutto al caro-prezzi degll’ultimo anno che ha inevitabilmente rivoluzionato il modo di pensare e gestire le risorse degli italiani.

Al primo posto rimane la voce “abbigliamento e accessori moda”, come i vecchi maglioni, cravatte o cinture che gli italiano reputano buoni rimpiazzi da regalare ai propri cari.

I giocattoli rimagono saldi sul podio, gli anni passati al secondo posto ma scalzati invece quest’anno dal genere alimentare.

Gli italiani infatti hanno riscoperto il ” Made in Italy”, come cibo, bevande e cesti con i prodotti tipici del mercato italiano.

In questa graduatoria non mancano ovviamente elettrodomestici, libri, cd, prodotti per la casa ed elettronica, come smartphone e smartwatch.