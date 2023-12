A meno di una settimana dal Natale, è inevitabile dare uno sguardo alle previsioni meteo per le festività. Secondo il colonnello Mario Giuliacci, esperto meteorologo italiano, il tempo sarà bello almeno fino a Santo Stefano, con condizioni ideali per chi si dirige verso le Alpi. Tuttavia, sono previste piogge sparse e temperature superiori alla media, con il rischio di gelate durante la notte.

Le previsioni meteo per il periodo natalizio di Giuliacci

Secondo le previsioni meteo per il periodo natalizio di Giuliacci, il colonnello Mario Giuliacci, noto esperto meteorologico italiano, ha annunciato che le condizioni atmosferiche durante le festività saranno influenzate da temperature superiori alla media e il rischio di gelate durante la notte. Nonostante ciò, il tempo si manterrà bello almeno fino a Santo Stefano, offrendo condizioni ideali per coloro che si dirigeranno verso le Alpi. Tuttavia, sono previste piogge sparse il 24 dicembre sulle regioni tirreniche e il 25 dicembre in Calabria e nel Basso Tirreno. Nel complesso, i termometri raggiungeranno valori compresi tra i 10-12 gradi nelle regioni settentrionali, i 13-15 gradi nelle regioni centrali e fino a 18 gradi in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.