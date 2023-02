Sono stati recuperati altri tre corpi durante le ricerche dei dispersi nel naufragio di migranti avvenuto a Crotone.

Il bilancio delle vittime continua ad aumentare tragicamente e si temono 100 morti.

Naufragio migranti a Crotone, trovati altri 3 corpi: si temono 100 vittime

Sono stati recuperati altri tre corpi durante le ricerche dei dispersi del naufragio del barcone di migranti davanti alla spiaggia di Cutro, in provincia di Crotone. Prima è stato trovato il cadavere di un uomo a poche centinaia di metri dal punto del naufragio, il secondo era in mare ed è stato recuperato dalla Guardia Costiera, mentre il terzo era a diverse miglia di distanza.

Al momento le vittime accertate sono 62, ma si teme che possano essere realmente un centinaio. A bordo del barcone erano presenti almeno 180 persone e i sopravvissuti sono 79. Sono due i presunti scafisti fermati dopo la strage. Un secondo uomo è stato fermato con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Si indaga anche su altri due uomini che avrebbero avuto un ruolo nella traversata, di nazionalità turca e pakistana.

La ricostruzione del naufragio

Secondo una prima ricostruzione, l’imbarcazione era partita giovedì 23 febbraio da Izmir, in Turchia, con un carico di cittadini iracheni, iraniani, afghani e siriani. 180 persone che per il viaggio avevano pagato circa 2.500 euro. La nave è finita contro uno scoglio e si è spezzata in due. Due motovedette della Guardia costiera hanno portato avanti le ricerche, con l’aiuto dei vigili del fuoco. Sono arrivati anche i sommozzatori da Messina.

La Procura di Crotone ha aperto un’inchiesta, con le ipotesi di omicidio e disastro colposi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.