Lo staff di Alexei Navalny, principale oppositore di Vladimir Putin, ha scritto giovedì su X che il certificato di morte del politico attesta che sia morto per cause naturali.

Cosa dice il certificato di morte di Navalny

Navalny, 47 anni, è morto la settimana scorsa in una colonia penale dell’Artico. Da subito la famiglia, i legali e tutto il suo team hanno puntato il dito contro il Cremlino, che tuttavia ha sempre respinto le accuse. Kira Yarmysh, portavoce dell’attivista, ha spiegato su X che le autorità russe, che solo oggi hanno permesso alla madre di vedere il corpo del figlio, “la stanno ricattando” perché, “su ordine del Cremlino, le stanno ponendo condizioni su dove, quando e come seppellire Alexei” e aggiunge che “vogliono farlo in segreto, senza dare la possibilità di salutarlo“.

Le accuse della madre

Lyudmila Navalnaya ha confermato che il governo russo starebbe facendo pressioni per una sepoltura “segreta“. In un videomessaggio pubblicato giovedì su YouTube, ha dichiarato che i funzionari russi stavano cercando di costringerla a tenere una cerimonia funebre privata senza lutto. “Vogliono che questo avvenga in segreto, senza alcun addio. Vogliono portarmi ai margini di un cimitero, su una tomba fresca e dire: ‘Qui giace tuo figlio’. Non sono d’accordo” ha dichiarato.

L’ipotesi del pugno al cuore

Pochi giorni fa il quotidiano britannico Times aveva pubblicato un’intervista a Vladimir Osechkin, esule e attivista per i diritti umani, secondo il quale Nalvany sarebbe stato ucciso con un pugno al cuore. Si tratterebbe di una tecnica utilizzata dagli uomini del KGB, che permetterebbe di non lasciare indizi sul corpo in merito alla causa della morte.