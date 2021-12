Nave bloccata, i positivi al covid dell’equipaggio dislocati fra Toscana e Lazio

Nave bloccata, i positivi al covid dell’equipaggio stanno bene e saranno gradualmente dislocati in appositi centri fra Toscana e Lazio

Nave bloccata in porto del Golfo degli Aranci, i positivi al covid dell’equipaggio saranno dislocati in appositi centri fra Toscana e Lazio, questo dopo che nella giornata del 29 dicembre la Mega Express Five della Corsica Ferries era rimasta in porto nel Nord Est della Sardegna e non era potuta salpare alla volta di Livorno.

Nave bloccata, positivi al covid alcuni membri dell’equipaggio: lo screening urgente

Il motivo? Era stata riscontrata la positività al covid di alcuni membri dell’equipaggio. Per ovvi motivi si era immediatamente proceduto con lo screening dell’intero equipaggio, questo mentre i 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate erano stati reimbarcati su una nave della Moby in partenza da Olbia alle 22 ed hanno raggiunto la Toscana, dove dovranno sottoporsi alle rilevazioni del coronavirus.

La nota di Corsica Sardinia Elba Ferries sulla nave bloccata con positivi al covid a bordo

Dal canto suo Corsica Sardinia Elba Ferries aveva diramato un comunicato che spiegava come “l’Autorità portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Capitaneria di porto e le altre autorità di Piombino sono a disposizione della compagnia per consentire lo sbarco dei marittimi positivi”. E ancora: “La compagnia sta organizzando con le Asl di competenza lo sbarco e il ricovero dei positivi, che saranno ospitati in residenze Covid di Toscana e Lazio”.

Positivi al covid ma in buone condizioni i membri dell’equipaggio della nave bloccata in Sardegna

I marinai e gli operatori positivi sono stati separati dagli altri componenti dell’equipaggio, con i quali non hanno nessun contatto. Secondo i media locali hanno ricevuto i pasti da terra da una ditta specializzata e loro condizioni sarebbero “buone e stabili”.