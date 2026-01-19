Nayra Garibo replica a Clizia Incorvaia: rivelazioni e verità sulle accuse

Nella sfavillante cornice del mondo del gossip, è emersa una polemica tra Nayra Garibo, attuale moglie di Francesco Sarcina, e Clizia Incorvaia, ex compagna del noto cantante. La causa di questo scontro sono le dichiarazioni rilasciate da Clizia durante un’intervista a Verissimo, dove ha rivelato dettagli intimi sul suo passato con Sarcina.

Clizia ha parlato di momenti difficili vissuti nel suo matrimonio, menzionando una mancanza di rispetto e insinuando che ci sarebbero stati episodi gravi. Queste affermazioni hanno scatenato la reazione furiosa di Garibo, che ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per esprimere il proprio disappunto.

Il duro sfogo di Nayra Garibo

Nayra Garibo non ha risparmiato parole dure nei confronti di Clizia. In una serie di stories pubblicate su Instagram, ha accusato l’influencer di cercare visibilità a spese della sua famiglia. “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini!” ha esordito, sottolineando l’importanza di tutelare i figli e di non usare il dolore altrui per farsi pubblicità.

Le accuse di Garibo

Garibo ha anche contestato il modo in cui Clizia ha gestito la presenza della figlia Nina sui social. “Tu pubblichi senza ritegno i tuoi figli e li metti in pericolo”, ha dichiarato, evidenziando il rischio rappresentato dalla pubblicazione di contenuti privati su piattaforme pubbliche. Nayra ha inoltre accusato Clizia di dire una “marea di falsità”, colpendo in particolare la sua reputazione di vittima.

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia

Durante l’intervista, Clizia aveva affermato che il suo matrimonio con Sarcina non era sano e che ci sono stati momenti di forte tensione. Ha descritto la loro relazione come un “amore tossico”, e ha rivelato di aver subito persecuzioni mediatiche. Ciò che ha colpito di più è stata la sua testimonianza riguardo a un aborto avvenuto mentre si trovava in treno, un evento traumatico che ha segnato profondamente la sua vita.

Il contesto della separazione

La separazione tra Clizia e Francesco ha portato a diverse controversie, inclusa una battaglia legale sulla privacy e l’uso dell’immagine della figlia. Clizia ha affermato che la loro decisione di pubblicare foto di Nina era consensuale, ma ha ammesso che i conflitti legati alla questione hanno creato un clima di tensione. In questo contesto, Nayra ha ripetutamente sottolineato quanto sia difficile per Sarcina mantenere un rapporto con la figlia a causa delle interferenze di Clizia.

Una disputa complessa

Questa disputa tra Nayra Garibo e Clizia Incorvaia mette in luce le complessità delle relazioni familiari, soprattutto quando ci sono figli coinvolti. La voglia di difendere la propria famiglia è evidente nel durissimo sfogo di Garibo, che ha dichiarato di essere pronta a discutere con suo marito per il suo intervento pubblico. È chiaro che, dopo anni di tensioni e accuse, per Nayra sia arrivato il momento di prendere posizione e proteggere la propria famiglia da ulteriori attacchi mediatici.

Il mondo del gossip continuerà a seguire da vicino questa vicenda, che non solo coinvolge personalità celebri, ma tocca anche temi delicati come la maternità, il rispetto della privacy e la verità. La storia di questi protagonisti è un chiaro esempio di come le relazioni personali possano trasformarsi in battaglie pubbliche, con ripercussioni che vanno ben oltre i confini del privato.