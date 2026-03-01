Gli ultimi round di colloqui mediati dall'Oman a Ginevra mostrano segnali positivi sul nucleare; Trump definisce «facile» una soluzione diplomatica e suggerisce di avere preferenze sui futuri leader iraniani, mentre sul tavolo restano pressioni militari e richieste di accessi ispettivi

La trattativa tra Stati Uniti e Iran sul programma nucleare ha registrato nelle ultime settimane sviluppi concentrati sulla diplomazia multilaterale e su segnali di pressione militare. In particolare si sono svolte riunioni tecniche a Ginevra e Vienna, facilitate dall’Oman, che hanno definito il quadro negoziale senza tuttavia cancellare la minaccia di operazioni militari limitate.

Il negoziato ha combinato aperture pubbliche e passaggi interlocutori che hanno alimentato sia speranze sia timori. I mediatori hanno riferito accordi preliminari sulla gestione delle scorte di uranio arricchito, intese come misure tecniche per ridurre il rischio proliferazione; nello stesso tempo dichiarazioni di alto profilo, tra cui quelle dell’ex presidente Donald trump, hanno introdotto elementi di incertezza politica. Nel panorama internazionale il valore della location delle sedi negoziali è tutto per tracciare percorsi di distensione; resta ora da verificare l’attuazione pratica degli impegni e l’eventuale calendario delle prossime consultazioni.

Ginevra e il ruolo dell’Oman nella mediazione

La mediazione dell’Oman ha reso possibile la ripresa del dialogo tra le parti, favorendo colloqui indiretti tra delegazioni a Mascate e un ciclo tecnico a Ginevra. La delegazione omanita ha agito da facilitatore logistico e diplomatico per affrontare il nodo principale dell’accordo: l’arricchimento dell’uranio. Nel mercato immobiliare la location è tutto; qui, la scelta di Mascate come sede dei colloqui ha avuto valore simbolico e pratico.

Proposte pratiche e accesso degli ispettori

Secondo il ministro degli Esteri omanita, la proposta prevede che le scorte di uranio arricchito siano miscelate e convertite in combustibile in modo irreversibile, per ridurre il rischio di utilizzi militari del materiale. In caso di intesa completa, è previsto un accesso esteso degli ispettori dell’AIEA ai siti coinvolti, con la possibilità di coinvolgere osservatori statunitensi in una fase successiva. I prossimi passaggi comprenderanno verifiche tecniche e la definizione di un calendario per le ispezioni.

Le posizioni delle parti e i punti critici

Prosegue il confronto su questioni che restano decisive per la ripresa negoziale. Gli Stati Uniti chiedono garanzie che il programma nucleare iraniano sia esclusivamente civile. L’Iran rivendica il diritto ad arricchire l’uranio entro limiti che considera compatibili con usi energetici.

La mancata sintesi su questi punti mantiene aperti rischi di impasse nei prossimi round. Le delegazioni concordano sulla necessità di verifiche tecniche e di un calendario per le ispezioni. Resta però irrisolta la portata delle garanzie, inclusi meccanismi di monitoraggio e sanzioni applicabili in caso di violazioni.

Missili e milizie: ciò che resta fuori dal nucleo negoziale

Fuori dall’attuale mandato negoziale rimangono le preoccupazioni relative ai programmi missilistici iraniani e al sostegno a milizie regionali. Questi aspetti sono sollevati con maggiore insistenza da alcuni attori regionali e da rappresentanti di Stati che li considerano minacce alla stabilità.

Per ora, le parti coinvolte nelle trattative si concentrano sull’energia nucleare, limitando l’oggetto formale del negoziato. È

Pressioni militari, manifestazioni interne e dichiarazioni politiche

Nel contesto delle trattative internazionali, gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza nel Medio Oriente inviando portaerei, jet e sistemi di difesa aerea. La misura è stata presentata come deterrente alle crescenti tensioni successive alla repressione delle proteste in Iran. Nel mercato geopolitico la location è tutto: la concentrazione di forze punta a limitare ogni possibile escalation lungo rotte strategiche e nodi energetici.

I dati disponibili indicano che la repressione ha causato numerose vittime e ha alimentato nuove manifestazioni studentesche e pubbliche. Parallelamente, diversi Paesi hanno emanato avvisi e adottato misure di sicurezza per il personale diplomatico, segno del timore che la crisi possa avere ricadute regionali. I dati di compravendita mostrano, in senso figurato, come il mattone resti sempre elemento di vulnerabilità quando la stabilità è incerta: la sicurezza regionale rimane un dossier cruciale con possibili impatti sulle relazioni tra gli attori coinvolti.

Dichiarazioni dei protagonisti

In interviste recenti il rappresentante iraniano ha parlato di bozze di proposte e di segnali incoraggianti, pur sottolineando che Teheran si sta preparando a ogni eventualità. Dall’altro lato, esponenti politici statunitensi hanno espresso frustrazione per la mancata resa alle pressioni. L’ex presidente Trump ha evocato la possibilità di attacchi limitati, pur affermando che una soluzione diplomatica è «molto più facile» oggi rispetto al passato. Le dichiarazioni mostrano discrepanze tra atteggiamenti pubblici e possibili vie negoziali.

Verso quale esito? scenari possibili

Lo sviluppo più significativo è la proposta di riduzione irreversibile delle scorte di uranio arricchito, che se confermata potrebbe attenuare un elemento cruciale del confronto. Rimane tuttavia incerto l’impatto sulla sicurezza regionale, perché la stabilità dipende anche da controllo missilistico, reti di alleanze e politiche interne iraniane. I prossimi passaggi negoziali e le verifiche tecniche determineranno la fattibilità delle misure e gli eventuali effetti sulle relazioni tra gli attori coinvolti; sono attesi approfondimenti nelle fasi successive.

Rimangono aperte due vie in assenza di un accordo definitivo: un’intesa tecnica con misure di trasparenza e alleggerimenti mirati delle sanzioni, oppure un peggioramento delle tensioni con possibili conseguenze militari concrete. La presenza di mediatori come Oman e i segnali positivi emersi dalle riunioni tecniche offrono una finestra di opportunità. L’esito dipenderà dalla capacità delle parti di tradurre le proposte in impegni verificabili, con verifiche sul campo e meccanismi di monitoraggio operativi.

Permane l’incertezza sul percorso diplomatico: da un lato sono segnalati progressi concreti sul tema del nucleare, dall’altro persistono pressioni e questioni strategiche che potrebbero compromettere l’accordo. La comunità internazionale resta attenta ai prossimi passaggi a Ginevra e Vienna. Sono attesi sviluppi nei prossimi incontri tecnici e pareri formali dai mediatori incaricati.