Nella trasmissione "Affari tuoi", Mattia (D'Artagnan) ha pronunciato una frase ambigua nei confronti di De Martino: «Stefano io ho voglia...». La reazione di De Martino è stata memorabile.

Il 2 ottobre, un episodio di Affari Tuoi ha avuto come protagonista Mattia, noto come D'Artagnan, che ha guadagnato rapidamente la simpatia del pubblico. Un suo intervento ha regalato ai telespettatori di Rai Uno un momento che potrebbe diventare iconico nella storia del programma, mettendo in imbarazzo il presentatore Stefano De Martino.