Mentre la neonata abbandonata in auto a Latina piangeva fin quasi a morire per le temperature proibitive i suoi erano reduci da un pranzo assieme

Sviluppi agghiaccianti nel caso della neonata abbandonata in auto a Latina: i genitori hanno pranzato al bar della ragazza che l’ha salvata. La ricostruzione di Procura e dei Carabinieri pontini lo dice chiaramente: la bimba di soli due mesi lasciata quasi a morire in auto era a pochi metri da dove mamma e papà, denunciati per abbandono di minore, stavano mangiando prima di litigare.

Neonata abbandonata in auto a Latina, il particolare

Contro i due “è stato emesso, a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma, un decreto di sospensione dell’esercizio della responsabilità genitoriale”. Gli inquirenti sono chiari: “La neonata era stato soccorsa su richiesta di una cittadina che l’aveva nota all’interno della vettura, da sola. Secondo quanto è stato ricostruito, la piccola sarebbe rimasta chiusa in auto per circa 30 minuti a causa di una discussione tra i genitori”.

Poi il pianto delle piccola aveva richiamato l’attenzione della commessa del bar dove poco prima i genitori della piccola avevano pranzato.

Il salvataggio ed il soccorso della commessa

E i due, “pur non essendosi mai allontanati dai pressi dell’autovettura” non avevano minimamente pensato al suo stato. “La bambina, vigile e reattiva, è stata immediatamente trasportata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina e ricoverata presso il reparto di pediatria a causa dell’esposizione prolungata al sole“.