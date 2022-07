Neonata muore in culla 24 ore dopo essere tornata a casa dall’ospedale dopo il parto

Cagliari, una neonata è morta nella culla 24 ore dopo essere tornata a casa dall'ospedale: aveva solo 6 giorni.

Una neonata di soli 6 giorni è morta nella culla ventiquattro ore dopo essere tornata a casa dall’ospedale dove era stata partorita. I genitori hanno fatto l’agghiacciante scoperta la mattina dello scorso 19 luglio. Inutili i soccorsi. È accaduto a Cagliari.

La mamma e il papà della bimba si sono accorti che la piccola non stava semplicemente dormendo in culla, bensì non respirava. Un terribile lutto dopo un lieto evento come solo può essere la nascita di una nuova vita.

Neonata muore in culla: l’intervento del 118

I genitori della neonata hanno quindi allarmato il 118. Una volta giunti sul posto, i sanitari hanno effettuato alcuni tentativi di rianimazione sul corpicino della piccola per salvarla.

Alla fine, la notizia è stata tremenda: la bambina non ce l’ha fatta. Un episodio straziante e doloroso per qualsiasi genitore. Come informa FanPage, i sanitari non hanno potuto nemmeno trasportare la bimba in ospedale: è stata dichiarata morta sul posto.

Genitori disperati

La mamma e il papà della bimba di 6 giorni deceduta in culla sono originari del Pakistan. La morte della loro figlioletta ha provato fortemente i due genitori, disperati e addolorati per quanto avvenuto.

Come racconta L’Unione Sarda, la famiglia è residente a Cagliari da tempo e abita in un appartamento al centro della città con gli altri quattro figli. È possibile che la neonata sia deceduta per SIDS, sindrome meglio conosciuta come “morte improvvisa del lattante”. Sarà l’autopsia sulla salma a fare chiarezza.