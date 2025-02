Neonati sepolti in giardino a Traversetolo, il verdetto della Cassazione: Chi...

Oggi, martedì 25 febbraio, si è tenuta l’udienza in Cassazione riguardante il ricorso presentato dal difensore di Chiara Petrolini, madre dei due neonati sepolti a Traversetolo, contro la decisione del Tribunale del Riesame di Bologna del 17 ottobre scorso.

La sentenza della Cassazione per Chiara Petrolini

La Cassazione si è espressa: Chiara Petrolini non andrà in carcere e resterà ai domiciliari.

La Corte di Cassazione ha accettato l’impugnazione avanzata dal legale della ragazza, Nicola Tria, e ha rimandato il caso al tribunale del Riesame di Bologna. Quest’ultimo, che in precedenza aveva disposto la detenzione per la giovane, dovrà ora rivalutare la questione e pronunciarsi nuovamente.

La decisione del Gip del tribunale di Parma su Chiara Petrolini

Il 20 settembre, il Gip di Parma aveva disposto gli arresti domiciliari per Chiara Petrolini, ritenendo sufficiente questa misura per evitare la reiterazione del reato.

Il 17 ottobre, il Tribunale del Riesame di Bologna aveva accolto l’appello della Procura, ordinando il trasferimento in carcere. I motivi di questa decisione si basano su caratteristiche come lucidità, freddezza e mancanza di scrupoli della ragazza indagata. Inoltre, è stata rilevata una “apparente mancanza di qualunque ripensamento, oltre che di sfrontatezza, inaffidabilità totale nelle relazioni personali anche più intime, eccezionali capacità sia di nascondimento dei propri misfatti sia di mistificazione e dissimulazione, mancanza di partecipazione e di compassione”.

Il difensore, Nicola Tria, ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il carcere non fosse proporzionato.

I due neonati sepolti in giardino nella villetta a Traversetolo

Domenico Matteo, il fratellino maggiore nato a maggio 2023 e ritrovato per ultimo, è stato scoperto il 7 settembre. Angelo Federico, nato ad agosto 2024, è stato invece trovato per primo: il suo corpo è stato rinvenuto il 9 agosto nel giardino di casa dalla nonna, mentre Chiara e i suoi genitori erano a New York.

Chiara Petrolini, accusata di duplice omicidio e occultamento di cadavere, ha dichiarato che il primo bambino, nato a maggio 2023, sarebbe stato trovato privo di vita dopo un tentativo di rianimazione e sepolto nel giardino. Il secondo, nato nel 2024, aveva gli occhi aperti ma non emetteva suoni.