Francesco, un neonato di soli cinque giorni, muore dopo il parto, scatenando sgomento nella comunità di Arnara e riaccendendo il dibattito sulla sicurezza delle cure nei primi giorni di vita. Nato apparentemente in buona salute, il piccolo ha mostrato difficoltà nell’alimentazione e, nonostante un trasferimento d’urgenza a Roma, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso.

Neonato muore cinque giorni dopo il parto

“La verità verrà a galla”: sono queste le parole del padre di Francesco a Frosinone Today, il neonato deceduto a soli cinque giorni dalla nascita. La drammatica notizia ha colpito profondamente la comunità di Arnara, in provincia di Frosinone, nella giornata di sabato 27 settembre.

Il piccolo era stato trasferito d’urgenza al Policlinico Umberto I di Roma, dove, nonostante gli interventi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso. Il dolore della giovane famiglia si è diffuso rapidamente in paese, lasciando amici e vicini increduli di fronte a una perdita così prematura e inspiegabile.

I genitori, Eleonora Minotti e Christian Roma, avevano accolto con gioia l’arrivo del loro bambino, nato apparentemente in buona salute il 22 settembre presso l’ospedale Santissima Trinità di Sora. Tuttavia, già nelle ore successive la situazione è peggiorata: il piccolo non riusciva a nutrirsi correttamente e perdeva peso dopo ogni poppata.

Neonato muore cinque giorni dopo il parto, aperta indagine: la denuncia dei genitori

La famiglia ora chiede risposte e giustizia, convinta che possano emergere eventuali responsabilità.

A seguito della tragica scomparsa, la Procura di Frosinone ha avviato un fascicolo d’indagine per chiarire le cause del decesso. Gli avvocati della famiglia, Marco Torriero e Marco Maietta, hanno presentato querela ai carabinieri e richiesto il sequestro delle cartelle cliniche sia dell’ospedale di Sora sia del Policlinico Umberto I, oltre all’esecuzione di un’autopsia sul corpicino del neonato.