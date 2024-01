Il bambino si trova in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione con una grave forma di meningite batterica.

Neonato positivo alla cocaina: le sue condizioni

Secondo le prime informazioni, riportate da Fanpage.it, il piccolo paziente è stato trasferito all’Ospedale pediatrico Santobono dall’Ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, con l’elicottero. Al momento le sue condizioni sarebbero ancora molto gravi, poiché si trova a lottare tra la vita e la morte. Le prime analisi effettuate sul bambino hanno dimostrato la positività alla cocaina. Il caso è stato affidato alla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura.

Gli esami

Il bambino, di appena tre mesi, è stato ricoverato in condizioni molto critiche la notte di martedì. Tra i sintomi manifestava febbre alta e uno stato di torpore con segni di setticemia. I medici dell’ospedale di Salerno gli hanno fatto una Tac, che ha evidenziato una sepsi, collegabile alla meningite. Il piccolo è stato quindi sottoposto al ciclo di antibiotici. La diagnosi è stata confermata anche dall’ospedale di Napoli, punto di riferimento pediatrico di tutta la Regione.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

Sulle indagini versa il massimo riserbo. Gli investigatori dovranno cercare di capire come il neonato sia venuto in contatto con la droga, che tuttavia non sembrerebbe collegata alla meningite batterica. Potrebbe averla assunta per errore, oppure potrebbe averla ingerita attraverso l’allattamento. Per il momento le ipotesi al vaglio degli inquirenti sono molteplici.