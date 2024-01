Daniele Barone, un giovane di 22 anni, nel pomeriggio di martedì 9 gennaio a Bacoli, in provincia di Napoli, ha perso la vita a causa di un incidente stradale. Ad essere coinvolti nello schianto un furgone e uno scooter, sulla quale viaggiava il 22enne.

La dinamica dell’incidente

La Polizia Locale sta cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente avventuo in via Lucullo, nei pressi dei cantieri navali “Fiart”. Stando ai primi accertamenti e alle posizioni dei due veicoli coinvolti, il furgone avrebbe svoltato per entrare nei cantieri invadendo quindi l’altra corsia e trovandosi sulla traiettoria dello scooter, che arrivava dal senso di marcia opposto. Sul posto, oltre alla Polizia, sono giunti i sanitari del 118 ma per Daniele Barone non c’è stato nulla da fare. L’autista del furgone, invece, è uscito illeso dello schianto ed è indagato per omicidio stradale.

Il ricordo del sindaco di Bacoli

Josi Gerardo della Ragione, sindaco della cittadina, ha voluto ricordare il 22enne con un post su Facebook: “È un dolore enorme. Bacoli piange il giovane Daniele Barone, 22 anni, morto in un incidente stradale. Mi stringo, insieme a tutta la comunità bacolese, alla sofferenza dei genitori, della famiglia. È una tragedia che toglie la vita ad un ragazzo che, appena dieci giorni fa, avevamo assunto in Flegrea Lavoro come operatore ecologico. Aveva vinto il concorso indetto dalla nostra società pubblica per raccolta rifiuti. Ed aveva subito dimostrato grandi capacità e tanta voglia di lavorare per la propria terra. In poco tempo, era riuscito a farsi volere bene dai colleghi. È un lutto enorme, che ci coinvolge tutti. Abbraccio la comunità di Monte di Procida, di cui Daniele era residente. Possa tu riposare in pace. Addio, Daniele. Addio, angelo bello“.

