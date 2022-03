Netflix, negli Usa torna la serie di Zelensky: come vederla in Italia

Su Netflix USA è tornata disponibile la serie tv del presidente ucraino Zelensky: come è possibile vederla in Italia?

Netflix ha annunciato che la serie satirica del 2015 “Servitore del popolo” con protagonista Volodymyr Zelensky è nuovamente tornata disponibile per gli utenti statunitensi: vediamo come è possibile vederla in Italia.

Serie Netflix su Zelensky: come vederla in Italia

Dopo le numerose richieste ricevute di poter vedere le puntate che Zelensky aveva realizzato qualche anno prima di diventare presidente dell’Ucaina, la piattaforma ha infatti deciso di renderla nuovamente visibile in streaming negli USA.

Al momento non è prevista un’edizione italiana della serie (che andrebbe prima di tutto tradotta), ma gli utenti possono comunque vederla.

Per farlo dovranno sfruttare una VPN (Virtual Private Network), ovvero una rete privata virtuale che garantisce privacy, anonimato e sicurezza dei dati e che può essere utilizzato per criptare il traffico Internet. Per usufruirne occorre attivare un pacchetto scegliendo l’offerta desiderata per poi scegliere il server di riferimento e geolocalizzare il proprio account.

A questo punto si potrà simulare un collegamento dagli Stati Uniti per avere a disposizione l’intero palinsesto statunitense e attingere, tra gli altri contenuti, alla serie tv in questione.

Serie Netflix di Zelensky: di cosa parla

In “Servant of the People”, Zelensky impersonava il ruolo di un insegnante che diventava presidente a seguito di un video nel quale denunciava la corruzione e attaccava il governo dalla cattedra della classe. Il susseguirsi degli eventi porta il protagonista in situazioni sempre più incredibili e, con il senno di poi, rivelatesi attuali e reali.