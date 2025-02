Meteo, neve in arrivo nel weekend 8-9 febbraio 2025: le regioni interessate

Meteo, neve in arrivo nel weekend 8-9 febbraio 2025: le regioni interessate

Graduale peggioramento del tempo che porterà neve anche a bassa quota al Nord. Ma vediamo nel dettaglio dove nevicherà questo fine settimana.

Neve in arrivo: ecco dove e quando cadranno i fiocchi in Italia nel weekend

Dopo una settimana nel complesso soleggiata, a partire da venerdì 7 febbraio si andrà incontro a un graduale peggioramento del tempo, in particolare al Nord, dove nevicherà anche in pianura. Il Nord sarà infatti interessato dall’ingresso di aria fredda dovuto alla formazione di un ponte anticiclonico tra Scandinavia e Russia. Le regioni più colpite saranno quelle del Nord-Ovest, specialmente il Piemonte, dove sono attese nevicate a bassa quota già a partire da venerdì sera. Nel fine settimana fiocchi di neve protagonisti anche in Valle d’Aosta, con tanta neve sulle Alpi. Forti piogge invece su Toscana e Lazio.

Domenica 9 febbraio temperature in aumento

Sebbene il tempo sarà ancora brutto, dopo il calo termico di venerdì e sabato, domenica 9 febbraio si andrà incontro a un leggero aumento delle temperature al Nord. In montagna continuerà a nevicare, mentre la pioggia sarà protagonista in pianura. Forti piogge anche in Sardegna.