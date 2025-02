Avventura, sport e relax: l’inverno perfetto tra le montagne del Piemonte

Il Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola regala un’esperienza unica a chi ama lo sci e, a chi desidera semplicemente immergersi nella bellezza della natura. Qui, discese emozionanti si alternano a ciaspolate panoramiche, mentre il tepore di un rifugio accogliente e le coccole di una spa completano una giornata indimenticabile. Che siate alla ricerca di avventura o di relax, ogni istante tra queste vette è un invito a vivere la montagna nella sua essenza più autentica.

L’inverno nel comprensorio di Neveazzurra è un’esperienza a tutto tondo, con 150 km di piste e circa 50 impianti di risalita fino ai 3.000 metri. Si può sciare, ciaspolare, pattinare, provare lo slittino o lanciarsi sulle piste da snowboard, scegliendo la destinazione più adatta al proprio livello e alle proprie preferenze. Chi cerca un’opzione comoda e veloce per raggiungere la montagna può approfittare dei Treni della Neve, il servizio che collega Milano a Domobianca365, stazione sciistica con 21 km di piste e la possibilità di sciare anche in notturna ogni venerdì dalle 19 alle 23. Anche la Piana di Vigezzo offre un’ottima soluzione per chi vuole sciare con tutta la famiglia, con 20 km di piste e la possibilità di prenotare lezioni individuali o di gruppo.

San Domenico Ski, recentemente rinnovato con una nuova cabinovia ad 8 posti inaugurata a fine dicembre 2024, permette di esplorare un comprensorio di 35 km di piste con un comodo servizio di shuttle, il SanDobus, che collega Milano, Novara e Varese con la località sciistica. Per un’esperienza più autentica, la Val Formazza propone piste per sci alpino e sci nordico, tra cui il Centro Fondo Riale, punto di riferimento europeo con 12 km di anelli perfetti per l’allenamento di squadre agonistiche e appassionati. A Santa Maria Maggiore, invece, il Centro Fondo Vigezzo regala emozioni tra boschi di conifere e viste spettacolari sul monte Gridone.

Non mancano idee per chi vuole vivere la neve in modo più rilassato: le ciaspolate offrono la possibilità di esplorare la montagna con un passo più lento, ammirando panorami unici e respirando l’aria pura dell’inverno. Domobianca365, la Piana di Vigezzo, Macugnaga e San Domenico sono solo alcune delle località che propongono sentieri innevati ideali per chi vuole immergersi nella natura senza necessariamente lanciarsi sulle piste. A rendere queste esperienze ancora più suggestive sono gli eventi speciali, come le ciaspolate al tramonto con cena in rifugio o gli itinerari che attraversano antichi borghi walser tra architetture in legno e paesaggi incantati.

Il fascino della montagna non si esaurisce con lo sport, ma si estende anche alle tradizioni e agli eventi che scandiscono la stagione invernale. San Valentino è l’occasione perfetta per regalarsi una serata speciale, come quella proposta dalle Terme di Premia, che il 15 febbraio apriranno le porte fino a mezzanotte per un’esperienza di benessere sotto le stelle. Un bagno nelle calde acque termali circondati dalla neve è il modo ideale per rilassarsi dopo una giornata intensa tra le montagne.

Il Carnevale porta invece un’esplosione di colori e tradizioni nei borghi del Distretto Turistico dei Laghi. A Domodossola, dal 22 febbraio al 4 marzo, si rinnova la magia del Carnevale Domese, con dieci giorni di festeggiamenti che culminano nella grande sfilata della domenica e nel tradizionale pranzo in Piazza Mercato con polenta e salamini. Sul Lago Maggiore, Cannobio celebra il Carnevale dal 6 al 9 marzo con una sfilata di maschere e il suggestivo rogo del pupazzo in cartapesta, mentre in Valle Anzasca i festeggiamenti si distribuiscono lungo un mese intero, dall’8 febbraio all’8 marzo, con eventi enogastronomici e animazione per tutte le età. Anche Stresa, dall’1 al 4 marzo, si veste a festa con il suo Chapiteau Carnival Circus, che offre spettacoli, musica e il gran ballo in maschera per chiudere in bellezza i festeggiamenti.

In montagna, ogni giorno è un’opportunità per rigenerarsi, tra il brivido di una discesa perfetta, il silenzio di un bosco innevato e il calore di un rifugio accogliente. Il Distretto Turistico dei Laghi è pronto ad accogliere tutti, dagli sciatori più esperti alle famiglie in cerca di divertimento, per un inverno all’insegna dello sport, del relax e delle emozioni autentiche.

www.distrettolaghi.it

www.lagomaggiorexperience.it