Nevicate da Record in Kamchatka: Emergenza e Sfide per i Residenti

Kamchatka sta affrontando una crisi senza precedenti a causa di nevicate storiche, che stanno avendo gravi ripercussioni sulla popolazione locale.

La penisola di Kamchatka, nel Far East della Russia, sta vivendo una delle nevicate più abbondanti degli ultimi decenni. Dallo scorso martedì, una serie di tempeste provenienti dal mare di Ochotsk ha provocato ingenti accumuli di neve, bloccando i trasporti e creando situazioni di emergenza per i residenti della capitale, Petropavlovsk-Kamchatsky.

Le autorità locali hanno dichiarato la situazione critica, con un appello urgente del governatore Vladimir Solodov, che ha fissato il 21 gennaio come scadenza per il ripristino della viabilità su tutte le strade principali.

La città si trova in stato di emergenza dal giovedì seguente, dopo che due uomini anziani hanno perso la vita a causa di neve staccatasi dai tetti degli edifici.

Le conseguenze delle nevicate storiche

Le condizioni stradali a Petropavlovsk-Kamchatsky sono diventate estremamente pericolose. Secondo i meteorologi, la quantità di neve caduta nella prima metà di gennaio ha raggiunto livelli mai visti in 50 anni di registrazioni. Durante il mese di dicembre, la città ha ricevuto il triplo della neve prevista, mentre nei primi 16 giorni di gennaio ha accumulato il 150% in più rispetto alla media.

Situazione attuale e interventi delle autorità

Con un’altezza media della neve che ha superato i 170 centimetri e cumuli che hanno raggiunto oltre 2,5 metri in alcune zone, la vita quotidiana è stata profondamente alterata. Il sindaco Yevgeny Belyayev ha criticato le aziende di gestione immobiliare per non aver rimosso la neve in tempo, contribuendo così alle tragiche morti.

In risposta a questa crisi, sono stati avviati sforzi intensivi per ripulire le strade e garantire l’approvvigionamento di generi alimentari e carburante. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione, poiché le condizioni meteorologiche continuano a rappresentare un rischio per la popolazione.

Rischi e sfide future

Oltre alla difficoltà di spostarsi, i residenti devono affrontare il pericolo di valanghe e caduta di ghiaccio. Le condizioni climatiche estreme hanno aumentato il rischio di incidenti, lasciando le autorità in allerta. Il governatore Solodov ha sottolineato che gli icicles che pendono dai tetti rappresentano un serio rischio per coloro che si trovano nelle vicinanze.

Effetti sulla vita quotidiana

La comunità è stata duramente colpita anche a livello economico, con le scorte di beni essenziali come cibo e medicine sempre più scarse a causa dell’interruzione delle catene di approvvigionamento. I video condivisi sui social media mostrano soccorritori intenti a scavare tunnel nella neve per raggiungere i residenti intrappolati.

La situazione rimane critica e le autorità lavorano incessantemente per riportare la normalità nella vita della popolazione. La speranza è che, con l’arrivo di condizioni meteorologiche più favorevoli, i lavori di rimozione della neve possano proseguire e le scuole possano riaprire al più presto.