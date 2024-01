New York, il sindaco: "Social media un pericolo per la salute pubblica"

Il sindaco di New York sulla pericolosità dei social media. Il primo cittadino ha fatto riferimento a un documento preparato dal commissario per la sanità

Il sindaco di New York, Eric Adams, ha recentemente caratterizzato i social media come una “tossina ambientale” e un “pericolo per la salute pubblica”.

Eric Adams, primo cittadino di New York ha così esortato la popolazione, per proteggere i giovani dai danni causati dall’uso eccessivo delle piattaforme online. Adams ha citato un rapporto del commissario per la sanità, il dottor Ashwin Vasan, sottolineando il contributo di aziende che operano nel mondo dei social come TikTok, YouTube e Facebook alla crescente crisi di salute mentale tra gli adolescenti. Il sindaco ha richiamato l’attenzione sul bisogno di azioni legislative statali e federali per mitigare le pratiche predatorie dei social network.

New York, la prima città ad affrontare i social come “rischio per la salute”

In un discorso presso l’Hostos Center for the Arts & Culture dell’Hostos Community College nel Bronx, Adams ha affermato che New York è la prima grande città americana a affrontare i social media come un rischio per la salute pubblica, paragonandoli a rischi simili come il tabacco e le armi. La sua iniziativa mira a far sì che le aziende tecnologiche assumano una maggiore responsabilità per il impatto dei loro prodotti sulla salute mentale dei giovani.